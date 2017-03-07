07.03.2017 / 12:41



Мариупольский камерный оркестр сыграет «Для милых дам»

В Международный женский день мариупольский муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка, пригласит в Мариуполь для совместного концерта профессиональных оперных вокалистов высшего уровня мастерства: заслуженного артиста Украины Александра Сергеева (баритон), лауреата Международных конкурсов Тимура Парулава (тенор)- Днепропетровский академический театр оперы и балета; заслуженною артистку Украины Елену Ширяеву (сопрано) г.Киев; Виктора Червонюка (тенор) - Харьковский театр музыкальной комедии. Об этом сообщает Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета, передает ilich.in.ua.