07.03.2017 / 11:58



Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)

Мариупольский Городской центр занятости ввел новые формы работы с целью повышения конкурентоспособности своих клиентов и улучшения сотрудничества с работодателями. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

«У нас есть возможность записи видео-резюме, записи видео-вакансий. Эти новые формы работы помогают нашим работодателям и соискателям быстрей трудоустроиться, найти, подобрать лучшие кадры, сэкономить время и деньги», - отметила начальник отдела активной поддержки Городского центра занятости Леся Петрушенко.