07.03.2017

Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)
Мариупольский Городской центр занятости ввел новые формы работы с целью повышения конкурентоспособности своих клиентов и улучшения сотрудничества с работодателями. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.
«У нас есть возможность записи видео-резюме, записи видео-вакансий. Эти новые формы работы помогают нашим работодателям и соискателям быстрей трудоустроиться, найти, подобрать лучшие кадры, сэкономить время и деньги», - отметила начальник отдела активной поддержки Городского центра занятости Леся Петрушенко.
Сейчас на учете состоит около 1400 выпускников учебных заведений. Государственная служба занятости планирует в этом году создать всеукраинский кадровый резерв. Это будут онлайн-технологии быстрого пользования и подборка кадров. Основным элементом этого кадрового резерва станет электронная база самопрезентации молодежи, включающая видео-резюме для лучших выпускников учебных заведений. Работодатель из любой точки страны сможет увидеть презентацию и предложить работу. Также служба занятости имеет свою страничку в Facebook и сайт, с помощью которого можно записаться в электронную очередь и прийти на консультацию к специалисту.
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