Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 7 марта 2017 года, Вторник
От линии до идеи
Пряничный Мариуполь
Как развязать «мусорный» узел
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)

07.03.2017 / 11:58

Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)

Мариупольский Городской центр занятости ввел новые формы работы с целью повышения конкурентоспособности своих клиентов и улучшения сотрудничества с работодателями. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

«У нас есть возможность записи видео-резюме, записи видео-вакансий. Эти новые формы работы помогают нашим работодателям и соискателям быстрей трудоустроиться, найти, подобрать лучшие кадры, сэкономить время и деньги», - отметила начальник отдела активной поддержки Городского центра занятости Леся Петрушенко.

Сейчас на учете состоит около 1400 выпускников учебных заведений. Государственная служба занятости планирует в этом году создать всеукраинский кадровый резерв. Это будут онлайн-технологии быстрого пользования и подборка кадров. Основным элементом этого кадрового резерва станет электронная база самопрезентации молодежи, включающая видео-резюме для лучших выпускников учебных заведений. Работодатель из любой точки страны сможет увидеть презентацию и предложить работу. Также служба занятости имеет свою страничку в Facebook и сайт, с помощью которого можно записаться в электронную очередь и прийти на консультацию к специалисту.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

07.03.2017


17:00   На Донетчине браконьеры пойдут под суд за нанесение ущерба рыбным запасам на сумму более 350 тыс. грн (ФОТО)


16:59   В преддверии весеннего праздника городской голова поздравил мариупольчанок с 8 Марта


16:35   Мариупольский фестиваль принят в Ассоциацию академических конкурсов Украины


16:03   На Донбассе коммерсант пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск в Россию скота


16:02   В Мариуполе из незаконного оборота изъяли спецсредство для негласного получения информации


15:39   Дороги под Мариуполем Донецкий облавтодор закатает асфальтобетоном собственных асфальтобетонных заводов


15:10   Из-за блокады в Донбассе не будет денег для ремонта дорог, школ и больниц, - депутат


14:32   В Мариуполе пройдет «Неделя туризма» с экскурсиями по городу (ФОТО)


14:30   На эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодорог Донетчины в госбюджете заложено свыше 169 млн грн


13:45   В Мариуполе увеличили финансирование на реализацию мини-проектов


13:40   В Донецкой области началась операция по выявлению автомобилей со спецсигналами


12:41   Мариупольский камерный оркестр сыграет «Для милых дам»


12:30   На Донетчине в запасном колесе авто везли лекарства от зубной боли на 20 тыс. грн (ФОТО)


11:58   Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)


11:37   В марте «мобильные волонтеры» на Донбассе выдадут 11,5 тысяч продуктовых наборов


11:15   В Мариуполе пытались подкупить полицейского


10:42   В медицину Мариуполя промпредприятия вложили 400 тысяч гривен


10:33   ООН оборудует КПВВ на Донбассе дополнительными модулями и компьютерной техникой


10:00   В Мариуполе собирают митинг против блокады


09:42   Директор Авдеевского коксохима надеется, что сегодня завод перейдет в штатный режим работы

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
07.03.2017
16:59
В преддверии весеннего праздника городской голова поздравил мариупольчанок с 8 Марта
16:35
Мариупольский фестиваль принят в Ассоциацию академических конкурсов Украины
16:02
В Мариуполе из незаконного оборота изъяли спецсредство для негласного получения информации
15:39
Дороги под Мариуполем Донецкий облавтодор закатает асфальтобетоном собственных асфальтобетонных заводов
14:32
В Мариуполе пройдет «Неделя туризма» с экскурсиями по городу (ФОТО)
13:45
В Мариуполе увеличили финансирование на реализацию мини-проектов
12:41
Мариупольский камерный оркестр сыграет «Для милых дам»
11:58
Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)
11:15
В Мариуполе пытались подкупить полицейского
10:42
В медицину Мариуполя промпредприятия вложили 400 тысяч гривен
10:00
В Мариуполе собирают митинг против блокады
09:35
В Широкино под Мариуполем будет вещать "Армия FM", - Минобороны (ФОТО)
09:09
Сегодня несколько мариупольских улиц до конца дня будут без воды
Все новости
Новости Украины и Мира
07.03.2017
17:00 На Донетчине браконьеры пойдут под суд за нанесение ущерба рыбным запасам на сумму более 350 тыс. грн (ФОТО)
16:03 На Донбассе коммерсант пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск в Россию скота
15:10 Из-за блокады в Донбассе не будет денег для ремонта дорог, школ и больниц, - депутат
14:30 На эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодорог Донетчины в госбюджете заложено свыше 169 млн грн
13:40 В Донецкой области началась операция по выявлению автомобилей со спецсигналами
12:30 На Донетчине в запасном колесе авто везли лекарства от зубной боли на 20 тыс. грн (ФОТО)
11:37 В марте «мобильные волонтеры» на Донбассе выдадут 11,5 тысяч продуктовых наборов
10:33 ООН оборудует КПВВ на Донбассе дополнительными модулями и компьютерной техникой
09:42 Директор Авдеевского коксохима надеется, что сегодня завод перейдет в штатный режим работы
09:21 На Донетчине поступления от пользователей полезных ископаемых составили почти 96 млн гривен
06.03.2017
17:46 Работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки и ДФС не выполнены, - П.Жебривский
17:01 На Донетчине за получение взятки задержали двух полицейских
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования