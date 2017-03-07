07.03.2017 / 11:15



В Мариуполе пытались подкупить полицейского

Прокуратурой Донецкой области совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области и Управления внутренней безопасности в Донецкой области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили «на горячем» двух лиц, которые пообещали и предоставили неправомерную выгоду сотруднику правоохранительного органа, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в конце февраля 2017 года на 29-летнюю жительницу города Мариуполя сотрудниками патрульной полиции был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, не желая нести предусмотренную законом ответственность за содеянное, женщина решила вернуть себе водительское удостоверение незаконным способом, оказав неправомерную выгоду сотрудникам полиции. К реализации противоправного намерения последняя привлекла своего знакомого, который имел связи в рядах правоохранителей.

В дальнейшем сообщники обратились к правоохранителю, который занимает одну из руководящих должностей в Управлении патрульной полиции г. Мариуполя, и предложили последнему неправомерное вознаграждение в размере 5 000 рублей за не привлечении правонарушительницы к ответственности и возвращение ему водительского удостоверения. Действуя под контролем следователей, правоохранитель дал свое согласие на «решение вопроса».

В понедельник, 6 марта, находясь в одном из кафе г. Мариуполя, злоумышленники передали взятку сотруднику полиции, после чего были задержаны на месте совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие наличие в действиях подозреваемых состава преступления.