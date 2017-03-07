07.03.2017 / 10:42



В медицину Мариуполя промпредприятия вложили 400 тысяч гривен

В Мариуполе в городской больнице №9 после капитального ремонта открыли три операционных, предоперационную и прилегающие коридоры. Благодаря помощи предприятий Группы Метинвест и Мариупольского морского торгового порта помещение было капитально отремонтировано за 400 тыс. грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как отметил генеральный директор ЧАО МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили на открытии обновленного операционного блока ГБ №9, если ранее предприятия оказывали помощь по письменным обращениям медиков и представителей городской власти, то сегодня существует программа развития.

«Мы знаем во что и когда будут вложены средства предприятий и городской власти. В результате этих совместных усилий выигрывают мариупольцы. Медицинский университет, открытый в городе, стал отправной точкой. Те, кто там учится сегодня, завтра будут стоять у операционных столов ГБ №9. Нужно, чтобы программа, которую мы реализовываем под руководством мэра, работала эффективно – будет и наука, и практика медицины», - сказал Энвер Цкитишвили.

В свою очередь генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко добавил, что комбинат всегда помогал Мариуполю и вновь откликнулся на предложение городской власти, чтобы поучаствовать в ремонте больницы.