07.03.2017 / 10:00



В Мариуполе собирают митинг против блокады

Сегодня в Мариуполе пройдет митинг против железнодорожной блокады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава мариупольского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дьяконов, передает MRPL.CITY.

«В результате блокады только в нашем городе без средств к существованию останется больше 100 тысяч жителей. Это станет катастрофой для малого и среднего бизнеса. Останутся без зарплаты медики, учителя, бюджетники. Безработица и упадок вместо программ развития», - написал он.

По его словам, блокада усложняет освобождение и реинтеграцию временно неподконтрольных территорий.