07.03.2017 / 09:35



В Широкино под Мариуполем будет вещать "Армия FM", - Минобороны (ФОТО)











Представители благотворительного "Фонда Мир и Ко" установили в Широкино под Мариуполем радиопередатчик военного радио - "Армия FM". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ilich.in.ua.

"Поставили радиоточку "Армия FM" на нуле в Широкино. Бьет аж до врага. Это была сложная миссия - провести электроснабжение и все организовать. Спасибо за помощь Управлению гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины (СІМІС) и нашим морпехам. Каждый четко выполнял свою часть работы, и результат не замедлил сказаться. А чтобы вещало надежнее, то поставили рядом с башней ОБСЕ", - отметил председатель "Фонда Мир и Ко" Мирослав Гай и выразил отдельную благодарность Квант-Эфир за помощь с оборудованием», - говорится в сообщении.