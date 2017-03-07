07.03.2017 / 09:09



Сегодня несколько мариупольских улиц до конца дня будут без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресу бул. Шевченко, 351-357; ул. Грушевского, 2-14; ул. Солнечная, 13-17; Ф. Орлика, 122-126.

С 9.00 до 17.00 воды не будет у жителей улицы Гагарина, 3 и пр. Победы, 70-78.