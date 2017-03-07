|
07.03.2017 / 09:09
Сегодня несколько мариупольских улиц до конца дня будут без воды
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресу бул. Шевченко, 351-357; ул. Грушевского, 2-14; ул. Солнечная, 13-17; Ф. Орлика, 122-126.
С 9.00 до 17.00 воды не будет у жителей улицы Гагарина, 3 и пр. Победы, 70-78.
Также в связи с ремонтными работами по ул. Азовстальская, 13 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: ул. Азовстальская, 7-13; бул. Меотиды, 16-22; ул. Ломизова, 15-17.