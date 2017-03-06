06.03.2017 / 17:55



Из-за блокады 40 тысяч мариупольцев могут стать безработными, - Юрий Зинченко американскому телеканалу

Предприятиям Мариуполя грозит полная остановка в связи с железнодорожной блокадой Донбасса. Без работы могут остаться сотрудники промпредприятияй, а их семьи без средств существования.

Об этом сегодня в интервью американскому телеканалу HBO, для передачи Vice News, заявил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Американские журналисты специально прибыли в Мариуполь, чтобы осветить ситуацию, которая возникла в следствии торговой блокады Донбасса.

По словам генерального директора, в настоящее время под угрозой полной остановки находятся два крупнейших метпредприятия Мариуполя – комбинат имени Ильича и МК «Азовсталь». Это может привести к цепной реакции и остановке еще целого ряда промышленных предприятий – двух ремзаводов и Мариупольского порта.