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06.03.2017 / 17:55
Из-за блокады 40 тысяч мариупольцев могут стать безработными, - Юрий Зинченко американскому телеканалу
Предприятиям Мариуполя грозит полная остановка в связи с железнодорожной блокадой Донбасса. Без работы могут остаться сотрудники промпредприятияй, а их семьи без средств существования.
Об этом сегодня в интервью американскому телеканалу HBO, для передачи Vice News, заявил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Американские журналисты специально прибыли в Мариуполь, чтобы осветить ситуацию, которая возникла в следствии торговой блокады Донбасса.
По словам генерального директора, в настоящее время под угрозой полной остановки находятся два крупнейших метпредприятия Мариуполя – комбинат имени Ильича и МК «Азовсталь». Это может привести к цепной реакции и остановке еще целого ряда промышленных предприятий – двух ремзаводов и Мариупольского порта.
«Только на комбинате имени Ильича работает 17 тысяч человек, вместе с членами семей это около 50 тысяч человек. Есть еще комбинат «Азовсталь», который также входит в Группу Метинвест, здесь работает около 11 тысяч сотрудников – это около 30 тысяч человек вместе с членами семей. К этому есть еще два крупных ремзавода, которые обслуживают металлургические гиганты по ремонтным работам и это порядка 8 тысяч работников и где-то 24 тысячи вместе с семьями. Плюс Мариупольский порт, который сегодня на 80 процентов зависит от стабильной работы меткомбинатов – это еще 4 тысячи человек и их семьи. Если теоретически предположить, что заводы остановились, то в Мариуполе без средств к существованию останется около 100-120 тысяч жителей», - сказал Юрий Зинченко.
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