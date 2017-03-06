06.03.2017 / 17:01



Мариуполь станет доступней для жителей с инвалидностью и маломобильного населения

В Мариуполе проживает порядка 18 тысяч людей с инвалидностью, поэтому городской совет разработал целевую программу «Доступный город» на 2017 - 2021 годы. На пленарном заседании XVI сессии Мариупольского городского совета VII созыва депутаты утвердили проект решения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Цель программы – формирование доступности для жителей с инвалидностью и маломобильного населения для их полноправного участия в жизни города. «Доступный город» последовательно, доступно, в соответствии с действующим законодательством, обобщит приобретенный опыт социальной защиты населения с инвалидностью. Финансирование мероприятий в рамках программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета с приобщением других.

В рамках программы «Доступный город» на 2017 год запланирована установка игровых и спортивных площадок для детей с инвалидностью. На базе центров социальных служб для детей, семьи и молодёжи будет действовать служба «Социальное такси», для чего город приобретет специальный транспорт. В планах также оборудовать центральную взрослую и детскую библиотеки для посещения их маломобильными группами людей. А для перевозок лиц, передвигающихся на колясках, планируется приобрести платформу для подъемника человека на коляске в вагон поезда.