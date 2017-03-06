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06.03.2017 / 17:01

Мариуполь станет доступней для жителей с инвалидностью и маломобильного населения

В Мариуполе проживает порядка 18 тысяч людей с инвалидностью, поэтому городской совет разработал целевую программу «Доступный город» на 2017 - 2021 годы. На пленарном заседании XVI сессии Мариупольского городского совета VII созыва депутаты утвердили проект решения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Цель программы – формирование доступности для жителей с инвалидностью и маломобильного населения для их полноправного участия в жизни города. «Доступный город» последовательно, доступно, в соответствии с действующим законодательством, обобщит приобретенный опыт социальной защиты населения с инвалидностью. Финансирование мероприятий в рамках программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета с приобщением других.

В рамках программы «Доступный город» на 2017 год запланирована установка игровых и спортивных площадок для детей с инвалидностью. На базе центров социальных служб для детей, семьи и молодёжи будет действовать служба «Социальное такси», для чего город приобретет специальный транспорт. В планах также оборудовать центральную взрослую и детскую библиотеки для посещения их маломобильными группами людей. А для перевозок лиц, передвигающихся на колясках, планируется приобрести платформу для подъемника человека на коляске в вагон поезда.

В текущем году на реализацию «Доступного города» выделено 5 млн гривен.

  
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16:35
Мариупольцев приглашают на выставку, посвященную пришедшей весне и Всемирному дню цветов (ФОТО)
15:55
Мариупольская горбольница получила новое уникальное оборудование (ФОТО)
15:10
В Мариуполе проведет личный прием уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
14:31
У окон жилой квартиры в микрорайоне Восточном Мариуполя взорвалась граната (ФОТО)
13:57
Городской голова Мариуполя в преддверии 8 марта прямо на улице дарил женщинам цветы (ФОТО)
12:55
Мариупольские коммунальщики приступили к уборке подбордюрной части (ФОТО)
12:10
Мариупольские школьники сконструировали пряничный город (ФОТО)
11:26
Чего ждать мариупольским призывникам от весеннего набора в армию (ВИДЕО)
10:46
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15:10 В 2017 году на адресную помощь переселенцам Донбасса из госбюджета выделят свыше 3 млрд грн
14:07 На Донетчине перегруженная фура провалила дорожное покрытие (ФОТО)
13:00 Гимнаст Донетчины завоевал серебро на международных соревнованиях
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