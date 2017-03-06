06.03.2017 / 16:35



Мариупольцев приглашают на выставку, посвященную пришедшей весне и Всемирному дню цветов (ФОТО)



















В Мариуполе в Мобильной галерее «Мир увлечений» Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко открылась новая выставка, посвященная пришедшей весне и Всемирному дню цветов, передает ilich.in.ua со ссылкой на организаторов.

Более пятидесяти реалистичных «цветочных» картин для «вдохновения» мариупольцев и гостей города предоставили в Мобильную галерею учащиеся художественного отделения Мариупольской школы искусств. На выставке представлено рисованное многообразие цветочной флоры, где каждый цветочек по-своему хорош и притягателен: царственные розы и белоснежные ландыши, горделивые тюльпаны и надменные нарциссы, полевые ромашки и чарующие маки, важные подсолнухи и божественные ирисы, хрупкие колокольчики и пронизанные теплом солнца одуванчики, и, конечно же, нежные весенние первоцветы.

«Цветы – остатки рая на земле», - утверждал святой праведник Иоанн Крондштадтский.

