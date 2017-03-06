06.03.2017 / 15:55



Мариупольская горбольница получила новое уникальное оборудование (ФОТО)















Благодаря совместным усилиям города и градообразующих предприятий хирургия мариупольской горбольницы №9 вышла на качественно новый уровень - полностью обновили три операционных, предоперационную и коридоры, прилегающие к операционному блоку. За средства городского бюджета закупили современное медицинское оборудование, а градообразующие предприятия ММКИ и Морской торговый порт произвели ремонт помещений. Городской голова Вадим Бойченко и руководители мариупольских предприятий лично оценили итог работы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Общая сумма инвестиций с учетом закупки оборудования и ремонта помещений составила почти 3,5 млн грн. За эти средства приобрели два новых операционных стола, стерилизационное оборудование, электрохирургический аппарат, специализированные светильники, электрокардиограф, а также бензиновый генератор, который в случае необходимости может послужить в качестве аварийного питания. Кроме того, в самих помещениях установили металлопластиковые окна и заменили систему отопления.

«Наша цель – вывести медицину на качественно новый уровень. В Мариуполе 32 лечебных учреждения разного уровня и практически все нуждаются в развитии. Справиться в одиночку городу крайне сложно. В сложившейся ситуации нам на помощь пришел бизнес. Конечно, наибольший вклад в развитие приносят градообразующие предприятия», - подчеркнул мэр.

Со своей стороны, генеральный директор металлургического комбината Ильича Юрий Зинченко отметил, что градообразующие предприятия всегда готовы участвовать в подобных проектах.

«Мы сразу откликнулись на предложение городских властей принять участие в ремонте операционных. Нынешнее состояние этих помещений – это та цель, к которой мы должны идти. Все медицинские учреждения должны быть в таком состоянии», - сказал он.