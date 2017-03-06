06.03.2017 / 15:10



В Мариуполе проведет личный прием уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 13-14 марта с рабочим визитом посетит Донецкую область и проведет личный прием граждан.

Как сообщает MRPL.CITY, в Мариуполе прием состоится 14 марта с 9:00 до 17:00 в помещении Фонда развития Мариуполя (пер. Нахимова, 6), передает ilich.in.ua.

Желающие смогут лично пообщаться с омбудсменом, задать вопросы, получить разъяснения по тем проблемным вопросам, с которыми сталкиваются при реализации своих прав жители Донецкой области, а также объяснения/советы, как действовать в той сложной ситуации, сложившейся на Востоке Украины.

Также Валерия Лутковская 13 марта проведет прием в помещении Волновахской районной государственной администрации.

Совместно с Уполномоченным по правам человека прием будут осуществлять Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко, Представитель Уполномоченного по связям с общественностью Михаил Чаплыга, а также профильный заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации.