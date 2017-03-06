06.03.2017 / 14:31



У окон жилой квартиры в микрорайоне Восточном Мариуполя взорвалась граната (ФОТО)















У окон жилой квартиры в микрорайоне Восточном Мариуполя взорвалась граната, по факту взрыва начата проверка. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Правоохранители сообщают, что осколками посечено окно квартиры на первом этаже. К счастью, жертв среди жителей высотки нет. На месте работает следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции.

Сообщение в полицию поступило сегодня около 13 часов от жительницы квартиры, под окнами которой произошел взрыв.

На месте обнаружена взрывная воронка и чека от гранаты РГД-5.