06.03.2017 / 12:55



Мариупольские коммунальщики приступили к уборке подбордюрной части (ФОТО)







В каждом районе Мариуполя проходит уборка подбордюрной части. К работе привлечены коммунальные предприятия города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. Согласно распоряжению департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры горсовета, убирают МКП «Зеленого строительства», «Мариупольское ПУВКХ», «Коммунальник» и «Мариупольтеплосеть». По словам директора департамента РЖКИ Игоря Бабека, за каждым предприятием закреплен определенный участок. Львиная доля уборки закреплена за «Зеленстроем». В каждом районе задействовано от 12 до 15 человек. По улице Набережной (от Пост-моста до ул. Лепорского) работает КП «Коммунальник». За работниками КП «Мариупольское ПУВКХ» закреплены участки по улице Соборной (от Церкви до трамвайного кольца) и по ул. Казанцева (от трамвайного кольца до ул. Итальянской). В уборке подбордюрной части принимают участие 2 бригады по 5 человек. 16 сотрудников КП «Мариупольтеплосеть» отвечают за уборку улицы Громовой.