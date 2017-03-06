|
06.03.2017 / 12:10
Мариупольские школьники сконструировали пряничный город (ФОТО)
Мариуполь изобразили с помощью пряников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Коллективный труд – это детскими руками испеченные пряники, да не просто пряники, а целый город на шести квадратных метрах. Город мечты - так назвали авторы свое творение», - написал он.
Пряничный город создали участники эколого-образовательной программы «Зеленый росток». Дети из 276 элементов собрали дома, школу, городской совет, заводы, яхты, поезд, машины и аэропорт. Пряничные здания и транспорт они поместили на карту, которая практически отображает реальную местности Мариуполя.