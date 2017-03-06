06.03.2017 / 12:10



Мариупольские школьники сконструировали пряничный город (ФОТО)



















Мариуполь изобразили с помощью пряников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Коллективный труд – это детскими руками испеченные пряники, да не просто пряники, а целый город на шести квадратных метрах. Город мечты - так назвали авторы свое творение», - написал он.