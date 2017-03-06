06.03.2017 / 11:26



Чего ждать мариупольским призывникам от весеннего набора в армию (ВИДЕО)

В Украине ожидается новый набор в армию. Чего ждать мариупольским призывникам?

Как говорится в сюжете Мариупольского ТВ, весенний призыв начнется с 1 апреля и продлится до конца мая. В армию призывают юношей от 20 до 26 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку, передает ilich.in.ua.

Срок прохождения военной службы в армии для призывников без высшего образования — 18 месяцев, со степенью специалиста или магистра — 12. В случае военной угрозы, служить придется дольше. При этом срочники принудительно в АТО не будут направлены.

«Категорически запрещено прохождения срочной службы в зоне АТО военнослужащими, которые призваны на срочную службу», – отметил комиссар Александр Демьяненко.

Уже по завершении службы они смогут сами выбрать — демобилизоваться или подписать контракт и отправиться в АТО.