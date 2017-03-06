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06.03.2017 / 11:26
Чего ждать мариупольским призывникам от весеннего набора в армию (ВИДЕО)
В Украине ожидается новый набор в армию. Чего ждать мариупольским призывникам?
Как говорится в сюжете Мариупольского ТВ, весенний призыв начнется с 1 апреля и продлится до конца мая. В армию призывают юношей от 20 до 26 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку, передает ilich.in.ua.
Срок прохождения военной службы в армии для призывников без высшего образования — 18 месяцев, со степенью специалиста или магистра — 12. В случае военной угрозы, служить придется дольше. При этом срочники принудительно в АТО не будут направлены.
«Категорически запрещено прохождения срочной службы в зоне АТО военнослужащими, которые призваны на срочную службу», – отметил комиссар Александр Демьяненко.
Уже по завершении службы они смогут сами выбрать — демобилизоваться или подписать контракт и отправиться в АТО.
Военный комиссар говорит, что на сегодняшний день служба в военно-морском флоте, спецназе и десантных войсках — прерогатива лишь контрактников. За минувший год отбор на контрактную службу выполнен в полном объёме.
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