06.03.2017 / 09:35



Сегодня в Мариуполе без воды автошкола, поликлиника и жилые дома

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с ремонтными работами по замене водовода ду 63 по адресу Газовая 5,6,7 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Гугеля, ММТ, общежитие ММТ, поликлиника профосмотра, стоматология АС, Гугеля 12, Победы 11, автошкола.