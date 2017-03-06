06.03.2017 / 09:08



В Мариуполе директор фейкового турагентства предлагал несуществующие путевки заграницу

В Мариуполе разоблачили директора фейкового туристического агентства, который предлагал несуществующие путевки заграницу. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Египет, Турция, Дубаи и солнечная Греция – ассортимент турагенства поражал своим разнообразием, однако все клиенты вместо отдыха в теплых странах проводили уик-энд в отделениях полиции в качестве потерпевших. Всего 7 мариупольцев так и не получили долгожданного тура до выбранной страны. По двум эпизодам мужчине уже вынесен приговор, еще одно уголовное производство по 4 фактам окончено и направлено в суд, по 2-м продолжаются досудебные расследования.

Как сообщают правоохранители, история создания мошеннической схемы берет начало с 2014 года. Тогда туристической фирмой владела жена злоумышленника. После развода женщина оставила бизнес, все необходимое для его ведения и уехала в столицу, а экс-супруг решил продолжить семейное дело, однако на собственных условиях. Без правоустанавливающих документов, которые бы позволяли заниматься продажей путевок, мошенник установил вывеску с новым названием фирмы в арендуемом помещении прямо в центре Мариуполя. И уже за считанные дни до агентства начали обращаться клиенты.

Стоимость одного тура стоила от 20 до 30 тысяч гривен, однако ни один из покупателей так и не увидел заказанной путешествия. В 2016 году по 2 фактам противоправной деятельности было собрано достаточную доказательную базу, уголовное производство, открытое по ч.1,2 ст.190 «Мошенничество», было направлено в суд. Мошенника приговорили к 2 годам условно.

Оставшись на свободе, осужденный возобновил бизнес и оставил без сохранений еще 4 мариупольцев. Однако и эти факты были задокументированы, а досудебное расследование завершено. В настоящее время производство рассматривается в судебных органах. Подследственный находится под домашним арестом.