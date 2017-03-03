03.03.2017 / 17:03



В Мариуполе конфликт двух женщин привел к смерти В городской больнице от полученных травм скончалась 59-летняя мариупольчанка, в нанесении телесных повреждений подозревают 38-летнюю женщину, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua



В пресс-службе полиции Мариуполя уточнили, что о гибели пострадавшей информация была получена из городской больницы в 16:40. Уточняется, что женщина умерла 1 марта в 13:00. В настоящее время все обстоятельства происшествия изучаются. По предварительной информации, в нанесении телесных повреждений погибшей подозревают женщину 1979 года рождения.