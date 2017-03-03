03.03.2017 / 14:58



Депутаты горсовета выделили более 170 тыс. грн в помощь на лечение мариупольцев В Мариуполе депутаты горсовета утвердили выделение 174 743 грн в качестве материальной помощи для лечения пятерых мариупольцев, передает ilich.in.ua

Начальник управления здравоохранения Сергей Данилков уточнил, что речь идет о предоставлении помощи троим взрослым мариупольцам и двоим детям для компенсации проведенного лечения и оплаты текущего лечения. Были озвучены следующие суммы: 34 783 грн, 14 506 грн, 41 618 грн, 62 111 грн, 21 730 грн. Депутаты 16-й сессии одобрили выделение средств.