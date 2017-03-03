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03.03.2017 / 14:56

Запасов сырья на "Азовстали" осталось на 5-7 дней

Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" на сегодня имеет запасов сырья примерно на 5-7 дней. После истечения этого срока предприятие станет увеличивать периоды коксования, что начнет разрушать коксовые батареи. Об этом в интервью телеканалу "МТВ" сообщил генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По словам Цкитишвили, в условиях блокады "Азовсталь" имеет три варианта места закупки угля: Северная Америка, Россия или Австралия, потому что для получения качественного конечного продукта меткомбинату необходимо использовать 8-9 марок углей, которые предприятие не может получить из-за блокировщиков.

"За одни сутки цена российского кокса выросла на 37%, цена кокса, который нам предложили, на 40 долларов выше, чем себестоимость нашего чугуна", — добавил руководитель предприятия.

Ввиду отсутствия заказов на металлургическом комбинате "Азовсталь" уже закрыт рельсобалочный цех, а также разорваны контракты с американским рынком на поставки плиты, к которому коллектив шел три года, доказывая качество своего продукта.

"За февраль мы потеряли 3,6 млн долларов - это один месячный фонд зарплаты трудового коллектива комбината "Азовсталь", — говорит Цкитишвили.

Он считает, что руководство предприятия толкают нарушить закон, поскольку из-за нехватки сырья, снижения уровня производства и отмены заказов выручка падает, что не позволяет вовремя платить работникам комбината.

  
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Депутаты горсовета выделили более 170 тыс. грн в помощь на лечение мариупольцев
14:56
Запасов сырья на "Азовстали" осталось на 5-7 дней
12:20
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