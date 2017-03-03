03.03.2017 / 11:28



Под Мариуполем ДНРовцы тайно уходят из формирований к местным жителям

В ГУ разведки МОУ сообщили, что у Мариуполя участники формирований «ДНР» игнорируют связь с командованием и покидают боевые посты для охоты за спиртным, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua