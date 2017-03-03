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03.03.2017 / 11:28
Под Мариуполем ДНРовцы тайно уходят из формирований к местным жителям
В ГУ разведки МОУ сообщили, что у Мариуполя участники формирований «ДНР» игнорируют связь с командованием и покидают боевые посты для охоты за спиртным, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua
«В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК военнослужащие передовых подразделений саботируют выход на связь с командованием, группами до пяти человек самовольно оставляют места службы и проживают по нескольку дней у местных жителей, заставляя обеспечивать «защитников» спиртным и продуктами питания»,- говорится в сообщении.