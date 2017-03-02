02.03.2017 / 16:02



Чучмай: Мариуполь опередил по качеству дорог ближайшие крупные центры Украины Руководитель "Мариупольавтодора" огласил результаты мониторинга состояния дорог в ближайших крупных городах областного уровня в сравнении с качеством мариупольских транспортных артерий, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua Дмитрий Чучмай заявил, что Днепр, Краматорск и Запорожье значительно отстали от Мариуполя по уровню содержания дорожного покрытия. Он отметил, что в процентном соотношении наш город опережает ближайших соседей по качеству дорог на 40%.