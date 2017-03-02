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02.03.2017 / 15:43

В Мариуполе хотят объединить все муниципальные оркестры

В Мариуполе планируют создать КП «Камерная Филармония» путем слияния оркестра «РЕНЕССАНС», Духового оркестра и оркестра Народных инструментов.Какие изменения предусматриваются  выяснили у начальника Департамента культурно-общественного развития городского совета Оксаны Гринько, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

- Чего вы хотите добиться этой реорганизацией, предложив такой проект?

- Чтобы наши оркестры начали работать как концертные организации,- начали проводить концертную деятельность. Сейчас у наших оркестров непростая ситуация – ни у одного из них нет ни репетиционной базы, ни концертной базы. Несмотря на то, что все три оркестра являются муниципальными, они ассоциируются с различными ведомствами. Оркестр народных инструментов проводит репетиции в Дворце культуры Молодежный, камерный оркестр «РЕНЕСАНС» репетирует в подвалах Школы искусств, Духовой оркестр проводит репетиции на базе ДК Искра.

- После реорганизации, где теперь будет базироваться филармония? Будет ли выделено специальное помещение под ново созданную Мариупольскую камерную филармонию?

- Именно из-за этого вопроса проект решения остается только проектом – он не будет вынесен на сессию городского совета до тех пор, пока мы не решим, где разместить камерную филармонию.  К концертным помещениям предъявляются особые технические требования – например, требования по акустике, по зрительному залу. И если репетиции можно проводить там, где они проводятся до сих пор, то для концертов необходимо специальное место, а таких залов в Мариуполе не так уж и много.

Муниципальные оркестры, как и любое коммунальное учреждение, финансируются полностью из городского бюджета. Поэтому отсутствие собственных помещений, - с одной стороны, для городского бюджета это даже плюс – мы не тратим деньги на коммунальные платежи. Тем не менее, зарплату музыканты получают из средств городского бюджета. Но, все же хотелось бы что бы деньги на свое развитие они хотя бы частично зарабатывали сами.

Я бы сделала упор на то, что камерная филармония – это не только здание, но это и форма управления, которая дает возможность зарабатывать оркестрам концертной деятельностью и аккумулировать деньги на своих спец счетах. Для них это дополнительная возможность развиваться, укреплять свою материально-техническую базу

- В пояснительной записке к проекту решения вы пишите, что в числе прочих целей, вы ставите цель укрепления материально-технической базы. Каким образом? За счет сокращения управленческого штата?

- Создание филармонии даст возможность оркестрам зарабатывать деньги самостоятельно. Сокращение управленческого штата так же приведет к экономии, но не значительной. Так как у всех трех оркестров нет какого-то унифицированного штатного расписания. Часто должности директора и художественного руководителя выполняет один и тот же человек. Бухгалтерия будет единой.

- Хотите перевести оркестры на самоокупаемость?

- О самоокупаемости речь не идет. Вряд ли это возможно.

- Когда, по вашим прогнозам, произойдет реорганизация муниципальных мариупольских оркестров и создастся Мариупольская камерная филармония?

- Мы планируем заложить фундамент для этой реорганизации в 1 квартале 2017 года. И в заключении я хотела бы добавить, что опасения многих наших профессиональных музыкантов - членов оркестров о сокращениях их численности беспочвенны. Все музыканты останутся в оркестрах на своих местах. Городу нужны профессионала, которые представляют сферу культуры.

  
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