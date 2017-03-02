02.03.2017 / 15:10



СБУ пресекла мошенничество на ремонте крыш в Мариуполе

В Мариуполе бойцы СБУ пресекли неэффективное использование 34 миллионов бюджетных средств. Об этом MRPL.CITY сообщили в пресс-центре СБУ, передает ilich.in.ua

«В рамках программы социально-экономического развития Донецкой области на 2017 год облгосадминистрация объявила тендер на капитальный ремонт крыш жилых домов в Мариуполе. И в этом тендере попробовали поучаствовать несколько фирм на нечестных основаниях» , - уточнили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы установили, что по предварительному сговору заявки на участие в конкурсе подали несколько местных фирм, которые не соответствовали условиям тендера. Дельцы подали недостоверные документы о наличии в штате квалифицированных специалистов и опыта проведения высотных работ.

По материалам, собранным СБУ, тендерный комитет отменил проведение торгов.