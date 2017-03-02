02.03.2017 / 14:42



Руководители мариупольских комбинатов пригласили «блокадчиков» встретиться лицом к лицу с металлургами

Генеральные директора ММК им. Ильича и «Азовстали» пригласили штаб торговой блокады встретиться с мариупольскими металлургами.

Энвер Цкитишвили и Юрий Зинченко заявили, что нужно бороться за будущее украинской металлургии и за рабочие места украинцев, а действия «блокировщиков» приведут к остановке предприятий.

«Мы приглашаем штаб блокады в полном составе встретиться с трудовыми коллективами, и объяснить нашим работникам свои действия. Действия, которые ставят под угрозу факт существования наших предприятий» , – заявил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

В свовю очередь, Юрий Зинченко отметил, что готов организовать встречу с простыми металлургами, которые работают сегодня в непростых условиях, содержат свои семьи и надеются на стабильность и мир.

«Если доводы нас, руководителей предприятий, не понятны блокирующим ж/д сообщение, может, они услышат голос простых рабочих» , - заявил Юрий Зинченко.

На данный момент загрузка мощностей «Азовстали», уже потерявшей треть заказов, и ММК им. Ильича упала до 55-60%, ввиду того, что с начала блокады ж/д сообщения, на «Ильича» и «Азовсталь», поставки кокса и угля уменшьшились на 15-35% и 28-62% соответственно.