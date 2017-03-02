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Главная / Лента новостей / «Мариупольавтодор» дал отличный старт, новые рабочие места и дороги (ФОТО)

02.03.2017 / 13:40

«Мариупольавтодор» дал отличный старт, новые рабочие места и дороги (ФОТО)





Мариупольский «Автодор» примет на работу 290 мариупольцев и заасфальтирует в этом году 45 тыс. кв. метров дорог, передает ilich.in.ua по материалам MRPL.CITY.

Об этом сегодня рассказал руководитель предприятия Дмитрий Чучмай. Он отметил, что "Мариупольавтодор" начал ремонтировать дороги в городе со вчерашнего дня, воспользовавшись сухой и теплой погодой. По его словам, предприятие в данный момент находится на стадии формирования постоянного штата. Дорожники, работавшие в «Зеленстрое», переоформляются на новое предприятие.

Дмитрий Чучмай отметил, что с первой волной приема на работу в штат примут от 150 до 170 человек. Позже, когда будет приобретена спецтехника в количестве 29 единиц на сумму 57 млн грн, штат доукомплектуют до 290 человек.

Отметим, что сегодня дорожники производят ремонт асфальтового покрытия на Пост-мосту.

  
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