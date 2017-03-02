02.03.2017 / 12:00



У ММК Ильича осталось кокса на трое суток, - гендиректор Мариуполь и промышленные предприятия города оказались на пороге катастрофы из-за действий блокировщиков. Объемы производства на ММК Ильича уже упали на 20%, и существует риск остановки комбината. Об этом гендиректор завода Юрий Зинченко рассказал на брифинге после встречи с Премьер-министром Украины, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. «Каждый день мы несем колоссальные убытки и теряем объемы производства. Я могу привести несколько цифр только по ММК Ильича: мы уже из-за действий блокировщиков потеряли порядка 20% производительности, каждый день мы теряем новые заказы, и это значит, что мы не сможем обеспечить завтра работой наших людей. Сегодня мы не платим налоги, которые могли бы платить в бюджет, а это значит, что есть риск того, что не будет хватать средств на соцвыплаты. И самое главное – есть огромный риск, если все будет продолжаться, что завтра наши заводы просто остановятся» , - сказал Зинченко. По его словам, завод ищет альтернативу по поставкам сырья, но есть много подводных камней. «Оборудование на метзаводах разрабатывалось и строилось годами под конкретное сырье, которое исторически у нас было из бассейнов Донбасса и Криворожского. Сегодня нам нужно везти сырье из-за океана. А это – время, логистика, серьезное удорожание себестоимости, которое влечет за собой нерентабельность продукции. Но если даже идти таким путем от безысходности, нужно переоснащать оборудование, а это опять же деньги и время» , - отметил Зинченко. У ММКИ осталось трое суток – это запас по коксу, который жизненно необходим для работы предприятия. «Если будет перекрыто мариупольское направление, заводы начнут останавливаться один за другим. Не только ММКИ и «Азовсталь». К ним присоединится порт, который сегодня зависит на 80% от метзаводов, крупные механические и ремонтные заводы. Город останется с сотней тысяч людей без средств к существованию» , - резюмировал руководитель предприятия.