01.03.2017 / 17:42



Мариупольцы создали петицию против подорожания проезда







В Мариуполе жители создали петицию об отмене повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

С 1 апреля в городе поднимется цена за проезд в муниципальном и частном транспорте. Между тем, среди горожан есть те, которые не готовы платить 5 и 6 грн. за проезд.

Так, 28 апреля в Единой системе городских петиций от граждан появилась инициатива не повышать стоимость проезда.

«Сейчас нет таких зарплат, чтобы можно было платить 5 гривен за проезд. Некоторые люди 4 гривны еле тянут, если нужно ездить по городу с пересадками - это очень накладно» , - сказано в сообщении.

За сутки петицию подписали уже 54 мариупольцев. Каждые 10-15 минут количество подписавшихся увеличивается.