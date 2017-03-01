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01.03.2017 / 17:42
Мариупольцы создали петицию против подорожания проезда
В Мариуполе жители создали петицию об отмене повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua
С 1 апреля в городе поднимется цена за проезд в муниципальном и частном транспорте. Между тем, среди горожан есть те, которые не готовы платить 5 и 6 грн. за проезд.
Так, 28 апреля в Единой системе городских петиций от граждан появилась инициатива не повышать стоимость проезда.
«Сейчас нет таких зарплат, чтобы можно было платить 5 гривен за проезд. Некоторые люди 4 гривны еле тянут, если нужно ездить по городу с пересадками - это очень накладно», - сказано в сообщении.
За сутки петицию подписали уже 54 мариупольцев. Каждые 10-15 минут количество подписавшихся увеличивается.