01.03.2017 / 17:07



В Мариуполе прошел фестиваль альтернативной музыки «Лютий фест» Фестиваль альтернативной музыки «Лютий фест» прошел с аншлагом, передает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу горсовета.

В стенах Городского дворца культуры «Чайка» перед мариупольцами выступили известные в городе группы «14 дней», «16 киллобайт», «Garage», «ArmadaTones», «Flash of hate». ДК «Чайка» на фестивале представила группа «Thylacine project». Коллектив создан более 6 лет назад, он исполняет как свои композиции, так и кавер-версии на известные песни мировых «звезд». «14 дней» и «16 киллобайт» сыграли в уже полюбившемся мариупольской публике стиле – панк. Группы «Garage» и «Armadatones» исполнили музыку близкую к classic, hard-rock и progressive rock.