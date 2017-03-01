Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 1 марта 2017 года, Среда
Чтобы в городе было чисто
Хроника песенного конкурса
Как развязать «мусорный» узел
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Из-за блокады «Азовсталь» перешел на режим жесткой экономии, - гендиректор

01.03.2017 / 16:42

Из-за блокады «Азовсталь» перешел на режим жесткой экономии, - гендиректор

Мариупольский комбинат «Азовсталь» вынужден был пойти на крайние меры в связи с блокадой в Донбассе. Об этом на совещании в Кабмине рассказал гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«Для снижения своих убытков и затрат мы полностью приостановили свою инвестиционную программу. Уже к нам не едут иностранные специалисты, даже под наши гарантии.

В результате удорожания сырья и уменьшения объемов производства, мы перестали платить нашим ремонтным службам – подрядчикам, которые приходят выполнять ремонт. Теперь часть ремонта мы взяли на себя сами, но это не более 5 – 10% от общего объема. Но любое оборудование, любая машина, которая работает даже в щадящем режиме, она все равно изнашивается и ломается», - отметил Цкитишвили.

Он добавил, что режим жесткой экономии повлияет не только на лишившихся подряда ремонтников и сотрудников комбината, но и на весь малый и средний бизнес Мариуполя.

«Подрядные организации – это люди, которые живут в Мариуполе, точно так же, как и работники «Азовстали» и ММКИ. И мы несем свою заработную плату, а ее фонд составляет 740 – 760 млн гривен в год. Эти деньги люди оставляют в городе, на эти деньги живет малый и средний бизнес.

Ну а где он еще их возьмет? Мы приходим, мы покупаем, коммунальные службы живут – мы платим за услуги, мы платим налоги. Так, за прошлый год комбинат заплатил порядка 200 млн гривен в местный бюджет. И мы просим, чтобы закон был восстановлен», - заявил руководитель «Азовстали».

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

01.03.2017


17:42   Мариупольцы создали петицию против подорожания проезда


17:30   Блокирующие подыгрывают России, и в результате страдают украинские граждане, - Гройсман (ВИДЕО)


17:07   В Мариуполе прошел фестиваль альтернативной музыки «Лютий фест»


16:59   Высшие учебные заведения МВД Украины приглашают на обучение


16:42   Из-за блокады «Азовсталь» перешел на режим жесткой экономии, - гендиректор


16:30   В Авдеевке заканчивается питьевая вода, – Жебривский


16:16   Мариупольский подросток позвонил 102, чтобы предупредить самоубийство незнакомца


16:03   Парализована работа гуманитарной помощи на временно неподконтрольной территории.


15:49   В Донецкой области боевики захватили офис "Укртелекома" – "проводной связи" с оккупированными территориями больше нет


15:36   В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)


15:32   Кабмин утвердил Порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе


15:15   В Донетчине массово отравились ученики местной школы.


14:57   Мариупольские ушуисты собрали 16 медалей (ФОТО)


14:45   Блокада приведет к тому, что Украина начнет реально финансировать боевиков, - Тука


13:50   Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО


13:42   В Мариуполе снесут главную сцену города и реконструируют площадь Свободы


10:52   Мариупольцы начнут оплачивать повысившийся тариф на электроэнергию


10:29   В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой


09:56   В Мариуполе подведут итоги конкурса на самый лучший скворечник

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
01.03.2017
17:42
Мариупольцы создали петицию против подорожания проезда
17:07
В Мариуполе прошел фестиваль альтернативной музыки «Лютий фест»
16:42
Из-за блокады «Азовсталь» перешел на режим жесткой экономии, - гендиректор
16:16
Мариупольский подросток позвонил 102, чтобы предупредить самоубийство незнакомца
15:36
В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)
14:57
Мариупольские ушуисты собрали 16 медалей (ФОТО)
13:42
В Мариуполе снесут главную сцену города и реконструируют площадь Свободы
10:52
Мариупольцы начнут оплачивать повысившийся тариф на электроэнергию
09:56
В Мариуполе подведут итоги конкурса на самый лучший скворечник
28.02.2017
17:10
ММКИ теряет по 4 млн грн. в день из-за блокады, - Зинченко
16:17
Приобретенное «Мариупольавтодор» оборудование для производства тротуарной плитки окупится в течение трех лет
16:02
В школе Мариуполя установили 8 камер наблюдения (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
01.03.2017
17:30 Блокирующие подыгрывают России, и в результате страдают украинские граждане, - Гройсман (ВИДЕО)
16:59 Высшие учебные заведения МВД Украины приглашают на обучение
16:30 В Авдеевке заканчивается питьевая вода, – Жебривский
16:03 Парализована работа гуманитарной помощи на временно неподконтрольной территории.
15:49 В Донецкой области боевики захватили офис "Укртелекома" – "проводной связи" с оккупированными территориями больше нет
15:32 Кабмин утвердил Порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе
15:15 В Донетчине массово отравились ученики местной школы.
14:45 Блокада приведет к тому, что Украина начнет реально финансировать боевиков, - Тука
13:50 Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО
10:29 В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой
28.02.2017
17:40 В Донецкой области была жестоко убита девушка (ФОТО)
15:02 Гройсман созвал промышленников и энергетиков на совещание по блокаде (ВИДЕО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования