01.03.2017 / 16:42



Из-за блокады «Азовсталь» перешел на режим жесткой экономии, - гендиректор

Мариупольский комбинат «Азовсталь» вынужден был пойти на крайние меры в связи с блокадой в Донбассе. Об этом на совещании в Кабмине рассказал гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«Для снижения своих убытков и затрат мы полностью приостановили свою инвестиционную программу. Уже к нам не едут иностранные специалисты, даже под наши гарантии.

В результате удорожания сырья и уменьшения объемов производства, мы перестали платить нашим ремонтным службам – подрядчикам, которые приходят выполнять ремонт. Теперь часть ремонта мы взяли на себя сами, но это не более 5 – 10% от общего объема. Но любое оборудование, любая машина, которая работает даже в щадящем режиме, она все равно изнашивается и ломается» , - отметил Цкитишвили.

Он добавил, что режим жесткой экономии повлияет не только на лишившихся подряда ремонтников и сотрудников комбината, но и на весь малый и средний бизнес Мариуполя.

«Подрядные организации – это люди, которые живут в Мариуполе, точно так же, как и работники «Азовстали» и ММКИ. И мы несем свою заработную плату, а ее фонд составляет 740 – 760 млн гривен в год. Эти деньги люди оставляют в городе, на эти деньги живет малый и средний бизнес.