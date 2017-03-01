01.03.2017 / 16:16



Мариупольский подросток позвонил 102, чтобы предупредить самоубийство незнакомца

В полночь к колл-центру полиции Донетчины поступил тревожный звонок – 17-летний парень на том конце провода сообщал, что он видит, как возле моста стоит и качается неизвестный мужчина, сообщает ilich.in.ua, ссылаясь на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Подросток переживал, что незнакомец таким образом хочет покончить жизнь самоубийством, и сразу позвонил на 102. Полицейские были на месте уже через 6 минут. Человек находится в безопасности.

Оператор за секунды передал информацию диспетчеру, а он, в свою очередь, правоохранителям, которые в составе наряда патрулировали город. Уже через 6 минут на место прибыли патрульные полицейские. Мужчину отвели к остановке и вызвали скорую. По его словам, убивать себя он не собирался, а просто разговаривал по телефону, что в темноте издалека действительно могло смутить.

Полиция благодарна подростку за его неравнодушие и ответственность, благодаря чему тандем «ребенок и полиция» сработал «на отлично». Это показало, что даже в таком страшном случае, правоохранители смогли бы спасти человека благодаря обычным прохожим.

Поэтому полиция Донецкой области призывает людей, особенно детей, в случае любой ситуации, которая кажется опасной, не колебаться и сразу набирать 102. Этот случай в очередной раз свидетельствует: на счету каждая минута и спасти чью-то жизнь иногда очень просто – стоит только набрать три цифры.