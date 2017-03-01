01.03.2017 / 15:36



В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)











В Мариупольском художественном музее им. А. Куинджи откроется выставка «Живопись Виктора Кофанова», сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

В экспозицию войдут пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции, написанные маслом.

По словам заведующей музеем Татьяны Були, это первая персональная выставка мариупольского художника.

«До этого мы показывали «Мир графики» Кофанова, поскольку он является признанным графиком. В 2016 году ему было присвоено звание Заслуженного художника Украины. Наш музей представит 60 работ полюбившегося мариупольскому зрителю мастера» , - уточнила Татьяна Були.

В планах художественного музея им. Куинджи на 2018 год – показ ранее не экспонировавшихся работ Виктора Кофанова.

Выставка «Живопись Виктора Кофанова» откроется 3 марта в 14:00 по адресу: ул. Георгиевская, 58. Увидеть работы художника можно до 2 апреля.