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Главная / Лента новостей / В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)

01.03.2017 / 15:36

В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)





В Мариупольском художественном музее им. А. Куинджи  откроется выставка «Живопись Виктора Кофанова», сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

В экспозицию войдут пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции, написанные маслом.

По словам заведующей музеем Татьяны Були, это первая персональная выставка мариупольского художника.

«До этого мы показывали «Мир графики» Кофанова, поскольку он является признанным графиком. В 2016 году ему было присвоено звание Заслуженного художника Украины. Наш музей представит 60 работ полюбившегося мариупольскому зрителю мастера», - уточнила Татьяна Були.

В планах художественного музея им. Куинджи на 2018 год – показ ранее не экспонировавшихся работ Виктора Кофанова.

Выставка «Живопись Виктора Кофанова» откроется 3 марта в 14:00 по адресу: ул. Георгиевская, 58. Увидеть работы художника можно до 2 апреля.

  
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16:16
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15:36
В Мариуполе пройдет персональная выставка живописи Виктора Кофанова (ФОТО)
14:57
Мариупольские ушуисты собрали 16 медалей (ФОТО)
13:42
В Мариуполе снесут главную сцену города и реконструируют площадь Свободы
10:52
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16:30 В Авдеевке заканчивается питьевая вода, – Жебривский
16:03 Парализована работа гуманитарной помощи на временно неподконтрольной территории.
15:49 В Донецкой области боевики захватили офис "Укртелекома" – "проводной связи" с оккупированными территориями больше нет
15:32 Кабмин утвердил Порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе
15:15 В Донетчине массово отравились ученики местной школы.
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