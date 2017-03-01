01.03.2017 / 14:57



Мариупольские ушуисты собрали 16 медалей (ФОТО)







В Броварах прошел чемпионат Украины по ушу среди юниоров и юношей. В нем приняли участие 210 спортсменов из 12 регионов страны. Команду Мариуполя представили 18 юных атлетов, сообщает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Соревнования проходили два дня. Каждый спортсмен мог выступить в четырех видах программы: в комплексе без оружия, с коротким оружием – мечом, с длинным оружием и в театрализованном поединке.

По итогам выступлений мариупольцы собрали 16 медалей:

Категория 6-8 лет



Тимур Тимофеев -1, 3 место;

Максим Ионов - 1 место.

Категория 9-11 лет



Марина Бородай - 3, 3 место;



Алина Стукало - 2 место;



Константин Шульга - 2, 3 место;



Кирилл Шалатов - 3 место.

Категория 12-14 лет

Влада Нестеренко - 2, 3, 3 место;



Дмитрий Гладущенко - 3 место.

Категория 15-17

Дарина Шульга - 1, 2 место;



Ксения Севостьянова - 3 место.







Через три недели в городе Бровары состоится чемпионат Украины по ушу среди взрослых. Желаем нашим спортсменам хорошо подготовиться к стартам и показать достойный результат.