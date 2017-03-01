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01.03.2017 / 14:57
Мариупольские ушуисты собрали 16 медалей (ФОТО)
В Броварах прошел чемпионат Украины по ушу среди юниоров и юношей. В нем приняли участие 210 спортсменов из 12 регионов страны. Команду Мариуполя представили 18 юных атлетов, сообщает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу горсовета.
Соревнования проходили два дня. Каждый спортсмен мог выступить в четырех видах программы: в комплексе без оружия, с коротким оружием – мечом, с длинным оружием и в театрализованном поединке.
По итогам выступлений мариупольцы собрали 16 медалей:
Категория 6-8 лет
- Тимур Тимофеев -1, 3 место;
- Максим Ионов - 1 место.
Категория 9-11 лет
- Марина Бородай - 3, 3 место;
- Алина Стукало - 2 место;
- Константин Шульга - 2, 3 место;
- Кирилл Шалатов - 3 место.
Категория 12-14 лет
- Влада Нестеренко - 2, 3, 3 место;
- Дмитрий Гладущенко - 3 место.
Категория 15-17
- Дарина Шульга - 1, 2 место;
- Ксения Севостьянова - 3 место.
Через три недели в городе Бровары состоится чемпионат Украины по ушу среди взрослых. Желаем нашим спортсменам хорошо подготовиться к стартам и показать достойный результат.