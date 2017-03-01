|
01.03.2017 / 13:42
В Мариуполе снесут главную сцену города и реконструируют площадь Свободы
Сцена на площади Свободы в Мариуполе признана аварийной и подлежит сносу, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY
Об этом сообщила директор Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько. Она подчеркнула, что это связано с появлением дефектов на верхней конструкции сцены, где обнаружено расхождение швов.
Также Оксана Гринько отметила, что помимо сноса аварийной сцены будет проведена реконструкция самой площади с заменой магистрального водовода, проходящего под ней. Она уточнила, что пока не принято окончательного решения о судьбе памятника на площади.
Оксана Гринько сказала, что в настоящее время идет подготовка проекта реконструкции. Начало реконструкции запланировано на текущий год. По словам директора Департамента культурно-общественного развития, срок начала работ зависит от завершения разработки проекта и прохождения госэкспертизы.
Напомним, что сцена на площади Свободы не так давно была дважды отремонтирована. Правда, это касалось покрытия концертной площадки.
Нужно отметить, что перед закрытием сцены подростки использовали ее в качестве стартовой площадки для прыжков в сугробы, еще недавно лежавшие под ней. По словам охранника ледового катка, один из подростков сломал обе руки после очередного совершенного кульбита. В свою очередь, Оксана Гринько опровергла эту информацию, сообщив, что никаких несчастных случаев, связанных со сценой, не зафиксировано.