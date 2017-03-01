01.03.2017 / 13:42



В Мариуполе снесут главную сцену города и реконструируют площадь Свободы

Сцена на площади Свободы в Мариуполе признана аварийной и подлежит сносу, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY

Об этом сообщила директор Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько. Она подчеркнула, что это связано с появлением дефектов на верхней конструкции сцены, где обнаружено расхождение швов.

Также Оксана Гринько отметила, что помимо сноса аварийной сцены будет проведена реконструкция самой площади с заменой магистрального водовода, проходящего под ней. Она уточнила, что пока не принято окончательного решения о судьбе памятника на площади.

Оксана Гринько сказала, что в настоящее время идет подготовка проекта реконструкции. Начало реконструкции запланировано на текущий год. По словам директора Департамента культурно-общественного развития, срок начала работ зависит от завершения разработки проекта и прохождения госэкспертизы.

Напомним, что сцена на площади Свободы не так давно была дважды отремонтирована. Правда, это касалось покрытия концертной площадки .