01.03.2017 / 10:52



Мариупольцы начнут оплачивать повысившийся тариф на электроэнергию

В Украине поднялись тарифы на электроэнергию. Это уже пятый и последний этап повышения цен, передает ilich.in.ua ссылаясь на MRPL.CITY.

Подорожание закреплено постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 220 от 26 февраля 2015 года, передает biz.liga.net.

Тариф на электроэнергию для бытовых абонентов будет составлять от 90 коп. до 1,68 грн за кВт/ч.

Потребление до 100 кВт/ч обойдется в 90 коп. за кВт (до 1 марта - 0,714 грн). При объеме более 100 кВт/ч стоимость составит 1,68 грн (до 1 марта - от 101 до 600 кВт/ч включительно — 1,29 грн, от 601 кВт/ч и более — 1,638 грн).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления тариф составит 90 коп. за кВт.