01.03.2017 / 09:56



В Мариуполе подведут итоги конкурса на самый лучший скворечник В феврале Центральная районная администрация вместе с департаментом образования Мариупольского городского совета провели конкурс «Встреча перелетных птиц - 2017» на изготовление лучшего скворечника. Сегодня станет известно имя победителя, передает ilich.in.ua Подведение итогов состоится в 14:00, в Городском центре художественно-эстетического творчества ученической молодежи (пр. Металлургов, 19).

Жители могут прийти и поддержать участников районного конкурса.