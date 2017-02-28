28.02.2017 / 17:10



ММКИ теряет по 4 млн грн. в день из-за блокады, - Зинченко

В ходе совещания под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, генеральный директор ММК им. Ильича Юрия Зинченко заявил, что из-за критического снижения поставок железорудного сырья, углей и кокса предприятие ежедневно несет 4 млн грн убытков, передает ilich.in.ua

«С начала блокады ж/д путей только Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича недополучил 46 тыс. тонн кокса, а это 20-30% наших потребностей. На 70% сократилось поступление флюсового известняка.

Убытки, которые мы несем, автоматически влияют на будущие отчисления налогов. Только наше предприятие на сегодня несет из-за подобных действий на железной дороге убытки порядка 4 млн грн. ежесуточно» , - сообщил Зинченко.

В свою очередь генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал правительство не допустить расширения блокады и навести порядок.