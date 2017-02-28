28.02.2017 / 16:17



Приобретенное «Мариупольавтодор» оборудование для производства тротуарной плитки окупится в течение трех лет



















Ходе заседания Координационного совета директор ККП «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай рассказал депутатам о рентабельности приобретения оборудования для производства бордюров, поребриков и плитки, передает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Он отметил, что помимо основной задачи предприятия – содержания и ремонта городских дорог, «Мариупольавтодор» планирует изготавливать необходимые расходные материалы, которые будут обходиться городу значительно дешевле нежели коммерческие предложения.

«Мы просчитали, сколько нам потребуется щебня, песка и воды для производства, и вышли на сумму квадратного метра тротуарной плитки - 90, 8 гривен. Это на порядок дешевле, чем она стоит у других производителей» , - говорит директор «Мариупольавтодора».

В случае проведения торгов по системе «Прозоро» и закупки необходимого оборудования уже с июня этого года предприятие планирует в смену производить 150 метров квадратных плитки, а с марта по ноябрь 2018 года намечено производить ее уже 200 метров квадратных. Изготавливать плитку, бордюр и поребрики будут на асфальтно-бетонном заводе №2, что на Левобережье.

Как заметил Дмитрий Чучмай, в течение трех лет планируется покрыть затраты на оборудование, на котором будут изготавливать вышеуказанные дорожные материалы.