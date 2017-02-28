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28.02.2017 / 16:02

В школе Мариуполя установили 8 камер наблюдения (ФОТО)











В мариупольской школе безопасность учащихся - под круглосуточным контролем полиции и родителей, сообщает корреспондент MRPL.CITY передает ilich.in.ua

Пилотный проект на благотворительной основе ОШ №4 предоставил интернет-провайдер «Тринити». Как отметил директор компании Евгений Капканец, идейным вдохновителем этого проекта является Кальмиусская районная администрация.

«Мы просто спросили, что нужного (наша – прим.) компания может сделать для города. Этот пилотный проект мы хотели бы реализовать во всех школах города.

Ряд камер заходит в аналитический центр – это распознавание лиц и номеров, в случае чего происходит оперативное реагирование.

В школе установлено регистрационное оборудование, монитор, в школе находится дежурный, который в режиме реального времени наблюдает за происходящим. Всего установлено 8 камер по периметру», - директор компании.

Также реализован онлайн-сервис, куда в будущем добавятся остальные школы и где родители в режиме онлайн смогут отследить передвижение ребенка. По словам городского головы Вадима Бойченко, в будущем системой безопасности будут оснащены все детские сады и школы Мариуполя.

«Этим уникальным проектом не может похвастаться ни одна школа в Донецкой области. Наша цель - за два года все школы обеспечить "тревожной кнопкой" и видеонаблюдением», - сказал мэр.

Затраты на проект не уточняются.

  
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14:07
Блокада Донбасса: отключения света в часы пик начнутся в марте, — эксперт
13:59
В мариупольской Сартане более 30 домов получили стройматериалы на восстановление жилья (ФОТО)
11:37
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