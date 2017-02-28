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Главная / Лента новостей / Мариупольский меткомбинат посетила делегация народых депутатов Украины (ФОТО+ВИДЕО)

28.02.2017 / 15:40

Мариупольский меткомбинат посетила делегация народых депутатов Украины (ФОТО+ВИДЕО)











Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с рабочим визитом посетила делегация народных депутатов Верховной Рады Украины, сообщает ilich.in.ua, по материалам MRPL.CITY

--- В ходе визита делегация посетила четыре объекта газоочистки, которые находятся на реконструкции в рамках общей реконструкции Илличевской аглофабрики. Газоочистительные объекты должны более эффективно очищать воздух от пыли, примесей серы, а также других вредных веществ, в 11 раз снизятся валовые выбросы.

«На каждый аглокорпус, их два, устанавливаются четыре системы сероочистки, каждая из них устанавливается на холодную и горячую зону. Всего на аглофабрике их будет восемь.
В этом году мы планируем построить две системы сероочистки и участок подготовки помола извести, который будет абсорбировать серовыделения», — представитель Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Он так же заявил, что это поможет снизить объем выбросов более чем в 5 раз, приблизив показатель к Европейским стандартам.

«Наши приоритеты: аглофабрика в первую очередь, конвертерный цех, его капитальный ремонт с установкой систем газоочисток с выбросами до 50 мг - второй приоритет, третий - доменные печи комбината, мы входим в стадию первого разряда, когда будет воплощена программа реконструкции доменных печей с решением экологических вопросов», — добавил Владислав Климанчук, заместитель ответственного за капитальный ремонт предприятия.

Как ранее сообщал генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко: «Мы взяли на себя обязательства до 2020 года снизить выбросы аглофабрики до самых жестких европейских нормативов. И сегодня темпы работ позволяют говорить, что мы эти обязательства выполним в срок. В течение последующих трех лет современная система газоочистки позволит нам снизить выбросы пыли на 90%, а оксидов серы – на 43%».
Общая стоимость, выделенная на данный экопроект, составила более 900 млн. грн.

--- Так же в ходе рабочего визита большой делегации на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, гостям показали проект строительства МБЛЗ — машины беспрерывного литья заготовок.

По словам Владислава Климанчука, заместителя ответственного за капитальный ремонт предприятия, проект начат к освоению в феврале этого года, к 120-летнему юбилею Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Уже выкопаны части фундаментов, общее число которых составит 32, которые будут устанавливаться под МБЛЗ. Машина беспрерывного литья заготовок будет занимать площадь в 6 гектар. Летом этого года планируется завезти оборудование, которое перевезут 800 фур. Общая стоимость проекта составляет 150 млн долларов.

В инвестиционный проект строительства МБЛЗ-4 включены следующие объекты:

  • Двухтоковая МНЛЗ;
  • Двухпозиционная установка печи-ковша с газоочищением;
  • Блок водного хозяйства с водонапорной башней;
  • Понижающая подстанция 110/36 кВ с линией ПЛ 110 кВ;
  • Компрессорная, станция аргона.

Строительство проекта планируется завершить в 4 квартале 2018 года.

--- Более того, гостям так же рассказали о процессе мониторинга экологической ситуации в городе.

"Городом была приобретена передвижная лаборатория, которая выезжает по определенному маршруту и делает замеры концентрации загрязняющих веществ", — рассказал представитель меткомбината имени Ильича.

"Мы за год осваиваем по разным направлениям около 120 инвестиционных проектов, включая экологические", — рассказал Владислав Климанчук, заместитель ответственного за капитальный ремонт предприятия.





  
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Мариупольский меткомбинат посетила делегация народых депутатов Украины (ФОТО+ВИДЕО)
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