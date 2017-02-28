28.02.2017 / 14:44



Мариупольцы забрали кубок турнира Словении (ФОТО)











В Словении прошел международный детский турнир по дзюдо. Украину в составе сборной страны представили пятеро мариупольских спортсменов. Двое наших ребят стали чемпионами, передает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу горсовета Под руководством тренера Вячеслава Менчакова победу одержали Николай Бахтин (25 кг) и Михаил Павляк (23 кг), «бронзу» взял Алексей Овчинников (+55 кг). Во второй день соревнований «золото» ребят вывело команду Украину на третье место. Общекомандный кубок по праву достался Мариуполю.