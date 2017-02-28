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28.02.2017 / 14:07

Блокада Донбасса: отключения света в часы пик начнутся в марте, — эксперт

Склады Краматорского ферросплавного завода пусты - кокс выбран полностью под ноль, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«Наступает критический момент, так сказать, необратимые процессы, которые происходят в горне: просто-напросто застынет металл, доменная печь будет выведена из эксплуатации. А в нашем случае доменная печь - это есть весь завод», - рассказывает начальник доменного цеха Краматорского ферросплавного завода Александр Шихов.

Тысяча с лишним работников в отчаянии - они не знают, как прокормить семьи, если завод остановится.

Коллапс в отрасли оставит дома украинцев без тепла, света и воды.

«В течение 2-3 недель результаты блокады будут видны и будут чувствовать все граждане Украины, будут чувствовать в каждой квартире, что не будет тепла нормально, не будет света в часы пик. Я очень надеюсь, что властям хватит разума и мужества все это остановить законно установленным способом, теми полномочиями, которые даны им Конституцией и Законом», - говорит гендиректор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. 

На некоторых тепловых электростанциях угля хватит максимум на месяц. На Приднепровской ТЭС из трех энергоблоков работает лишь один - такой режим в зимнее время опасен.

«В первую очередь почувствуют жители Днепропетровска. Это его Левобережная часть, куда мы поставляем тепловую энергию. Это почти 300 тысяч населения. Они останутся без тепла», - констатирует директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко. 

Помимо Днепра, веерные отключения, в первую очередь, грозят еще шести областям: Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской.

Впрочем, у правительства есть надежда на урегулирование конфликта путем диалога.

«Позиция правительства абсолютно четка: мы готовы к диалогу, профессиональному разговору, но мы не готовы к диверсиям, которые осуществляются в отношении Украины и украинцев. Убежден, что эта проблема будет решена. Мы работаем буквально каждый час, чтобы удержать энергетическую систему страны в рабочем состоянии, и из этого кризиса выйдем более сильными», - считает Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

  
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