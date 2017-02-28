28.02.2017 / 13:59



В мариупольской Сартане более 30 домов получили стройматериалы на восстановление жилья (ФОТО)











Пострадавшим от обстрела жителям Сартаны благотворительные фонды выдали помощь на восстановление домов, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«27 февраля жителям Сартаны доставлены строительные материалы для восстановления повреждений в домохозяйствах, которые получили повреждения и разрушения вследствие недавних обстрелов из тяжелого вооружения. В частности, жители улиц Северная, Воинов-освободителей, Генерала Куркчи, Пушкина, Шмидта и Крайняя, пострадавшие вследствие обстрелов, получили строительные материалы для восстановления и реконструкции помещений», - сказано в сообщении.

Таким образом, помощь оказана более 30 домохозяйствам, владельцы которых заранее подали заявки в поселковый совет и онлайн-анкеты от ADRA Украины и агропромышленной группы «AP-GRUPP», и компании «CTT».

Пострадавшим выданы шпаклевка стартовая и финишная, шифер, песок, цемент, лист оцинкованный, гвозди шиферные, рубероид и прочее.