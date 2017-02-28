28.02.2017 / 11:37



В Мариуполе сократят срок получения разрешений на деятельность предпринимателей

Предпринимателям Мариуполя упростили процедуру согласования режима работы, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

Вчера члены исполкома на очередном заседании изменили процесс согласования режима работы предпринимателей.

Директор департамента экономики и структурных реформ горсовета Юрий Кампов ознакомил присутствующих с обновленным «Порядком согласования режима работы предпринимателей торговли, ресторанного хозяйства и услуг Мариуполя». По информации горсовета, теперь зарегистрироваться и получить подтверждение согласованного режима работы можно сразу в Центре предоставления административных услуг, минуя райадминистрацию.

«Это необходимо для того, чтобы упростить деятельность бизнесмена, сократить сроки получения и перерегистрации разрешений как для действующих, так и для новых предприятий и предпринимателей – до 7 дней», - отметил Юрий Кампов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что при этом необходимо контролировать режим работы, чтобы не было жалоб со стороны жителей.

«Предприниматели, когда создают бизнес, должны понимать, для кого они его организовывают. Прежде всего, для клиентов - жителей Мариуполя, а их мнение нужно учитывать», - заявил мэр.