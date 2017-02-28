28.02.2017 / 09:02



С апреля повысится стоимость проезда в муниципальном и частном транспорте

В Мариуполе коммунальный транспорт становится комфортным и безопасным, но дальнейшее его развитие невозможно без поднятия стоимости проезда. Подорожание пройдет в два этапа – в апреле и августе. Этот вопрос был обсужден в ходе заседания исполнительного комитета, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.iin.ua

Сегодня проезд в коммунальном транспорте составляет 2 грн в трамваях и троллейбусах, и 2,5 грн автобусах. Но этот тариф не покрывает расходов МТТУ, поэтому необходимо поднятие тарифа. На сегодняшний день, себестоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 6,37 грн, а в автобусах 9,3 грн. Это обусловлено ростом цен на электричество в 6 раз. Дизельное топливо подорожало в 2,3 раза. Запасные части – минимум на 100%, а некоторые из них, такие как подшипники на 228 %. Увеличился уровень и минимальной заработной платы в 1,4 раза с 1147 грн до 3200 грн. Соответственно выросла заработная плата водителей, мастеров, ремонтников и других сотрудников МТТУ.

Происходить это будет в два этапа. В апреле проезд в горэлектротранспорте составит 3,5 грн, в автобусах – 4 грн. А уже с августа 4 и 5 гривен соответственно.

«Поднятие стоимости проезда позволит и в дальнейшем обновлять транспорт, вводить инновационные технологии, проводить капитальные ремонты подвижного состава. А самое главное – повышать уровень безопасности пассажирских перевозок» , - подчеркнул Василий Клат.

«То, что недоплачивается пассажирами, дотирует город. А значит, мы тормозим развитие. Бюджет Мариуполя крайне ограничен. Но мариупольцы смогут сэкономить, приобретя единый проездной билет на коммунальный транспорт. Это позволит снизить стоимость их проезда на 30%» , - добавил городской голова Вадим Бойченко.

Подорожание проезда коснется и автобусов, работающих в режиме маршрутных такси. В них также поднимется стоимость проезда с апреля до 5 грн, а с августа составит 6 грн. Но только при условии приведения их технического состояния в порядок.