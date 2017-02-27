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27.02.2017 / 16:59

В Мариуполе задержан прохожий с амфетамином (ФОТО)





В Мариуполе продолжаются спецмероприятия, направленные на снижение уровня преступности, сообщает ГУНП в Донецкой области, передает ilich.in.ua

«При отработке Приморского района Мариуполя был остановлен 20-летний прохожий, у которого при поверхностном осмотре вещей был обнаружен полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом, предположительно амфетамином. Приобрел наркотик у незнакомого человека для собственного употребления, так объясняет его наличие сам парень», - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу.

  
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Отключение холодной воды в Мариуполе на завтра
16:17
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15:46
Воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида» стали первыми на областном чемпионате по плаванию
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