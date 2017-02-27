27.02.2017 / 16:17



В Мариуполе работает «Японская выставка»



Мариупольский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города посетить выставку «По следам самураев». Она поведает о культурных традициях и истории Японии. На выставке вы узнаете о традициях Страны восходящего солнца, секретах старинной японской архитектуры, насладитесь прекрасными образцами искусства японской каллиграфии и увидите традиционные наряды и угощения. Инициатором и вдохновителем данной выставки выступила председатель ОО «Клуб любителей японской культуры» Илона Архангельская – известный в городе ценитель японской культуры, чья коллекция и легла в основу экспозиции. Любезно предоставили экспонаты и материалы для выставки: Украинско-Японский Центр НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского (Киев), Региональная ассоциация боевых искусств и спорта в Донецкой области (RAMAS). Выставка «По следам самураев» продлится до 23 апреля. Справки по телефону: 33-33-38.