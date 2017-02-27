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Главная / Лента новостей / Воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида» стали первыми на областном чемпионате по плаванию

27.02.2017 / 15:46

Воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида» стали первыми на областном чемпионате по плаванию



23 и 24 февраля в плавательном бассейне «Нептун» проходил чемпионат Донецкой области по плаванию.  В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из трех спортивных школ города, передает ilich.in.ua

Первыми в своих категориях стали воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида»: Арина Унукович, Макксим Денисов, Александр Хаджинов, Валерия Мотузенко, Данил Чобанян, Яна Проценко, Артем Титиков, Валерия Мотузенко, Ольга Медведева, Тимофей Чмыхало, Алексей Евдокимов.

Победителей тренируют Л. Е. Ковтун, А. А. Береснев, Т. А. Гончарова.

  
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Отключение холодной воды в Мариуполе на завтра
16:17
В Мариуполе работает «Японская выставка»
15:46
Воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида» стали первыми на областном чемпионате по плаванию
15:15
Донецкий металлургический завод остановил работу из-за железнодорожной блокады
15:00
В мариупольских школах насильно кормят детей, – А.Голтвенко
14:30
Мариупольцы вошли в состав исполкома Федерации бокса Украины (ФОТО)
14:02
В Мариуполе выберут «Мисс ММКИ»
10:53
В Мариуполе разработали концепцию развития велоинфраструктуры (ФОТО)
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17:06 34-й день блокады Донбасса: убытки ДЖД, остановка предприятий и сокращение рабочих мест
16:08 В Авдеевке восстановят подачу электричества до наступления сумерек
16:00 В Бахмуте задержан нарко-работник СИЗО
15:28 В Донецкой области пройдут полевые соревнования между женщинами-офицерами (ФОТО)
14:50 Контрольные пункты въезда-выезда в Донбассе увеличат время работы с 1 марта
14:39 В Донетчине мужчина пытался провезти оружие «на себе»
14:21 На восстановление Донбасса Европейский инвестиционный банк выделит 204 млн. грн кредита
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