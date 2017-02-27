27.02.2017 / 15:46



Воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида» стали первыми на областном чемпионате по плаванию



23 и 24 февраля в плавательном бассейне «Нептун» проходил чемпионат Донецкой области по плаванию. В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из трех спортивных школ города, передает ilich.in.ua Первыми в своих категориях стали воспитанники КУ КДЮСШ «Меотида»: Арина Унукович, Макксим Денисов, Александр Хаджинов, Валерия Мотузенко, Данил Чобанян, Яна Проценко, Артем Титиков, Валерия Мотузенко, Ольга Медведева, Тимофей Чмыхало, Алексей Евдокимов. Победителей тренируют Л. Е. Ковтун, А. А. Береснев, Т. А. Гончарова.