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27.02.2017 / 15:15
Донецкий металлургический завод остановил работу из-за железнодорожной блокады
Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу "Донецксталь", с понедельника остановил работу единственной действовавшей доменной печи №1 в связи с отсутствием железорудного сырья вследствие блокады ж/д путей в Донбассе. Об этом сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua
«В воскресенье дневная смена выплавила 400 тыс тонн чугуна и домна №1 прекратила работу. Ранее эта печь выплавляла около 1,5 тыс тонн в сутки. Вторая доменная печь давно не вводилась в работу, работали одной печью. Причина остановки - нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было», - констатировал представитель предприятия.
В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький сообщил, что горно-металлургический комплекс Украины несет потери.
"Убытки страны нарастают как снежный ком от каждого непропущенного через линию разграничения вагона с металлом, рудой, готовой продукцией. Бюджет по году недосчитается 2,5-3 млрд грн, $2,5 млрд валютной выручки не придет в страну, нужно будет сократить около 45 тыс рабочих мест, из которых 25 тыс – на контролируемой территории. Это большая беда для экономики – с этим нужно срочно что-то делать", - убежден глава ФМУ.