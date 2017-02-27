27.02.2017 / 15:15



Донецкий металлургический завод остановил работу из-за железнодорожной блокады

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу "Донецксталь", с понедельника остановил работу единственной действовавшей доменной печи №1 в связи с отсутствием железорудного сырья вследствие блокады ж/д путей в Донбассе. Об этом сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«В воскресенье дневная смена выплавила 400 тыс тонн чугуна и домна №1 прекратила работу. Ранее эта печь выплавляла около 1,5 тыс тонн в сутки. Вторая доменная печь давно не вводилась в работу, работали одной печью. Причина остановки - нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было» , - констатировал представитель предприятия.

В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький сообщил, что горно-металлургический комплекс Украины несет потери.